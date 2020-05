"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche": avviso per utilizzo fondi

Pec

;

;

Informazione a cura dell’ Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato l’avviso pubblico per l'utilizzo dei fondi in relazione alle "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".Al fine di tutelare, valorizzare e diffondere le lingue minoritarie parlate in Sardegna, il sardo, il catalano di Alghero e le varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino, la Regione Sardegna finanzia progetti per sportelli linguistici, formazione linguistica e a carattere culturale nell'ambito della tutela, della promozione e della valorizzazione delle minoranze parlate in Sardegna.Beneficiari dell’intervento sono gli Enti Locali, le Camere di Commercio e le Aziende sanitarie della Sardegna.Le domande dovranno perveniretramiteall’indirizzo pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it