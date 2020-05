Online le linee guida per la rendicontazione della spesa del bando CultureLAB

;

Informazione a cura dell’ Urp della Presidenza

Pubblicate dall'Assessorato della Pubblica istruzione le linee guida per la rendicontazione della spesa in riferimento al bando Culture LAB per il "Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi". Annualità 2018.