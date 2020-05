;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Lavoro ha approvato l’integrazione dell’avviso pubblico "LAVORAS"– Target over 35 - procedura "a sportello" per la concessione di incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato - POR FSE 2014/2020 Sardegna - Asse I Occupazione, con le risorse dell’Azione 8.6.1 per il finanziamento delle trasformazioni.