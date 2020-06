;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Il Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e informazione dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, comunica che è stato prorogatoil termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori di restauro e relativi servizi tecnici dei beni mobili appartenenti alla collezione ex I.S.O.L.A.