Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha classificato la zona denominata “Santa Gilla Veneroidi” come zona di classe B per la produzione di specie dell’ordine Veneroida: vongole veraci (Ruditapes spp.) e cuori (Cerastoderma spp.), e la zona denominata “Santa Gilla mitili zona nord” come zona di classe B per la produzione delle specie di molluschi cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), ostrica concava (Crassostrea gigas), ostrica piatta (Ostrea edulis).Consulta i documenti: