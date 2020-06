Manifestazioni di interesse per DS all'Assessorato dell'Ambiente

Pec

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicati dall'Assessorato regionale dell’Ambiente gli avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per i seguenti incarichi presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente:- Direttore del Servizio Programmazione bilancio e controllo (SPBC)- Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio- Direttore del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA)- Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI).Possono presentare la candidatura i dirigenti appartenenti al sistema Regione con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti:- diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi dilauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento);- cittadinanza italiana;- godimento dei diritti civili e politici.La domanda dovrà perveniretramiteall’indirizzo: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it Consulta i documenti: