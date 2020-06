Manifestazione di interesse per individuazione di nove componenti del Tavolo di consultazione degli Ets

Pec

;

;

L’Assessorato regionale della Sanità ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di nove componenti del tavolo di consultazione degli Enti del terzo settore della Regione Sardegna.Le manifestazioni di interesse possono essere presentate unicamente dai seguenti enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che alla data di pubblicazione dell’avviso siano iscritti in uno dei registri/albi regionali vigenti tenuti da pubbliche amministrazioni.Le manifestazioni di interesse dovranno perveniretramiteall’indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it