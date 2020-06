PSR 2014-2020: misure connesse alle superfici e agli animali - Annualità 2020: avviso

PSR

L’Autorità di Gestione del2014-2020 informa che le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine, sono state estese anche alle domande connesse alle superfici e agli animali delCon le Istruzioni operative din. 52 del 15.06.2020 è stato conseguentemente disposto che alle domandeafferenti alle misure connesse alle superfici e agli animali, presentate dopo il termine del 15 giugno e fino al termine ultimo del 10 luglio non sono applicate riduzioni dovute al ritardo nella presentazione delle domande.