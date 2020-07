Contributi a sostegno delle Ute della Sardegna: approvazione dell’avviso di chiamata dei rendiconti

Pec

;

Sig.

;

L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione ha approvato l’avviso che specifica le modalità di rendicontazione del procedimento relativo agli interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età della Sardegna” per l’anno accademico 2019 - 2020.Le Università della Terza Età della Sardegna, inserite nella ripartizione di spesa approvata con la determinazione n. 844/12109 del 6 dicembre 2019, sono invitate a presentare la documentazione relativa al rendiconto a partire da oggiLa documentazione potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:• tramiteall’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it • tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, BB.CC. Inf. Spett. e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù - viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari.Per chiarimenti è possibile contattare ilMassimo Lallai al numero 070 6064937.