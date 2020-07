Progetti personalizzati di assistenza e sostegno alle vittime di reato: online l'avviso "Sinergie-SOStegno alle VITTIME"

Pec

Pubblicato dall'Assessorato regionale della Sanità l’avviso "Sinergie-SOStegno alle VITTIME" - Progetto B che finanzia i progetti personalizzati di assistenza e sostegno alle vittime di reato per la giustizia riparativa e la mediazione penale.Sono ammessi a partecipare all’avviso le organizzazioni del Terzo settore iscritte ai registri nazionali, regionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un’esperienza documentata nel campo degli interventi in materia di giustizia riparativa, di mediazione penale e di sostegno alle vittime di reati, sia in favore di minori che di adulti.La partecipazione è ammessa in forma singola o in Associazioni Temporanee di Scopo (Ats) – già costituite o che intendono costituirsi – con i seguenti soggetti:• Comuni• Azienda Tutela Salute• Altri soggetti qualora ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali e abbiano un’esperienza documentata nel campo degli interventi in materia di giustizia riparativa, di mediazione penale e di sostegno alle vittime di reati, sia in favore di minori che di adulti.Destinatari dell'avviso sono le vittime, sia minori sia adulti, delle seguenti tipologie di reato:• Maltrattamenti contro familiari e conviventi;• Violenza privata;• Atti persecutori- stalking;• Lesioni personali;• Reati che si concretizzano in episodi di bullismo.I destinatari devono essere residenti/domiciliati nel territorio regionale.La domanda potrà essere presentata a partire2020 esclusivamente tramiteall’indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it