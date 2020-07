;

L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale comunica ai concorrenti del secondo interpello avviato domenica 19 luglio 2020 alle ore 18.00, che a causa della tardiva comunicazione del decesso di uno degli associati di una candidatura in forma associata, a interpello già avviato, si è reso necessario annullare il procedimento per il relativo riposizionamento in graduatoria.