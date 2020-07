Accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale ABI per agevolare l’accesso al credito alle Pmi

Pmi

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura informa le imprese agricole della Sardegna che è stato firmato un accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI sull’accesso al credito dei beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del PSR 2014-2020.I beneficiari sono lecondotte da imprenditori agricoli attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che abbiano presentato domanda per una delle seguenti Misure del2014-2020: Misura 10, Misura 11, Misura 13, Misura 14 e Misura 15.L'intervento prevede il coinvolgimento, tramite convenzione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), che detengono il fascicolo aziendale delle aziende e sono pertanto in grado di attestare alla banca le domande di pagamento presentate dai singoli imprenditori agricoli sulle varie misure.Le operazioni di credito che possono beneficiare dell’aiuto hanno una durata annuale o comunque non oltre i 18 mesi e devono essere concesse da Banche aderenti all’Accordo ABI.Il soggetto attuatore dell’aiuto è l’Agenzia regionaleSardegna e l’aiuto è in regime de minimis.