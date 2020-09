;

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha prorogatoi termini per la presentazione delle domande di sostegno del bando PSR 2014/2020 - Sottomisura 3.1 - annualità 2020.L'obiettivo della sottomisura è incentivare la nuova adesione di agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo di parte terza.