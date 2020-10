Avviso "IMPRENTAS": contributi per utilizzo lingua sarda, catalano di Alghero e sassarese, gallurese e tabarchino

Pec

;

L'Assessorato della Pubblica istruzione ha approvato l'avviso "IMPRENTAS" per l'annualità 2020/2021.La Regione concede contributi finalizzati all'utilizzo della lingua sarda, delcatalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino, nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.In particolare l'avviso IMPRENTAS è articolato in 5 linee d'intervento:- Linea A - pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line;- Linea B - produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo omultimediale;- Linea C - produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo didiffusione;- Linea D - produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurarne lafruibilità e la diffusione, anche attraverso il web;- Linea E - sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in formaassociata, esclusivamente nelle lingue minoritarie e nelle varietà alloglotte.Gli interventi finanziati sono da realizzarsi utilizzando solo ed esclusivamente la lingua sarda, il catalano di Alghero e/o levarietà alloglotte: sassarese, gallurese e tabarchino.Le proposte devono essere presentate tramiteall'indirizzo: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it