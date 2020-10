POSBEMED2: online il corso di formazione "Metodi per la gestione sostenibile delle spiagge con Posidonia oceanica del mar Mediterraneo"

;

Nell’ambito del programma EU Interreg MED, progetto POSBEMED2 (Governance and management of Posidonia beach - dune systems across the Mediterranean), di cui la Regione Sardegna è capofila attraverso la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali, nelle giornate del 10 e dell’11 novembre 2020 è in programma un corso di formazione on line dal titolo “Metodi per la gestione sostenibile delle spiagge con Posidonia oceanica del mar Mediterraneo”.I due giorni di formazione saranno focalizzati sulla gestione delle spiagge e delle dune costiere, saranno illustrate le pratiche di monitoraggio ed evidenziati alcuni esempi di buone pratiche per la gestione delle spiagge del Mediterraneo in cui siano presenti le banquette di P. oceanica. Gli argomenti che saranno discussi includeranno:- l’importanza delle spiagge naturali del Mar Mediterraneo in cui possono essere presenti le banquette di Posidonia oceanica;- metodologie, semplici ed efficaci per il monitoraggio della prateria di Posidonia oceanica e delle spiagge;- casi studio di buone pratiche di monitoraggio applicate in alcune aree del Mediterraneo.I partecipanti avranno la possibilità di interagire attraverso gruppi di lavoro con il supporto di esperti del settore, al fine di discutere e approfondire le varie tematiche: dagli aspetti legislativi agli aspetti tecnici, dalle pratiche gestionali al monitoraggio.La partecipazione al corso è rivolta:- ai gestori di Aree Protette, Parchi e Aree Natura 2000 attivi nella gestione di ambienti di spiaggia, duna e praterie di Posidonia, ai manager che si occupano di programmi atti a contrastare l’innalzamento del livello del mare e le inondazioni (marine floods);- ai dipendenti di autorità locali pubbliche e private attivi nella conservazione della natura e nella gestione sostenibile dell’ambiente marino costiero;- ai ricercatori interessati agli ambienti di spiaggia e duna a all’applicazione di nature-based solutions in ambiente marino costiero- alle NGO, Organizzazioni attive nella conservazione della natura.Il corso, organizzato da IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Enalia Physis Environmental Research Centre e dall’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del CNR (IAS-CNR), sarà tenuto in lingua inglese, ma sarà presente la traduzione simultanea in spagnolo, francese, croato, greco e italiano.Gli interessati a partecipare dovranno contattare,, Emmi Lindqvist o Pantelis Savvides ai seguenti indirizzi:indicando nella mail di richiesta le proprie informazioni di contatto, la propria Istituzione e la motivazione a partecipare.Eventuali chiarimenti o precisazioni potranno essere richiesti ai seguenti referenti: Laura Santona. 070 606 6725, Mario Deriu. 070 606 6669