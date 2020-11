Lavoro, via al bando per stagionali e lavoratori con contratto a termine

;

- Al via l’Avviso pubblico per dipendenti stagionali e lavoratori con contratto a termine, bandito da Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, finalizzato all’erogazione di indennizzi economici per sostenere, con interventi straordinari ed emergenziali, i lavoratori esposti agli effetti della pandemia Covid-19 in condizione di temporanea difficoltà economica.“Nella nostra Isola, la crisi economica che deriva dagli effetti della pandemia impatta pesantemente sulle condizioni di vita e professionali di larga parte della popolazione appartenente a tutte le categorie produttive, più marcatamente e con conseguenze spesso drammatiche su alcune tipologie di lavoratori, quali i lavoratori stagionali, in particolare quelli legati alla filiera del turismo”. Lo dichiara l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, spiegando la necessità di destinare lo stanziamento complessivo di 14 milioni di euro – a valere sul POR FSE 2014-2020 – a favore di dipendenti stagionali, anche all’estero, lavoratori con contratto a chiamata, occasionale o a progetto e operatori addetti al lavoro domestico e di cura.“Tali categorie sono già di per sé caratterizzate da fenomeni di instabilità e incertezza occupazionale e spesso non godono di alcun ammortizzatore sociale – aggiunge l’esponente della Giunta Solinas – Grazie al provvedimento, vogliamo garantire gli strumenti che consentano a tutte le categorie di lavoratori di percepire un sussidio economico”.Nello specifico, le risorse stanziate destinate ai lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratto a termine, anche all’estero, non operanti nel comparto del turismo, prevedono per il mese di maggio (qualora non sia stato percepito alcun indennizzo previsto da misure statali), di giugno e luglio, la misura di euro 600 per ciascun mese; a favore degli stessi operanti invece nel settore turistico per il mese di maggio (qualora non sia stato percepito alcun indennizzo previsto da misure statali), di giugno, luglio e agosto la misura di 1000 euro per ciascun mese.Le domande potranno essere presentate a partire dal 11 novembre 2020 attraverso il portale SIL. Il presente Avviso non è soggetto a scadenza poiché la procedura di erogazione è a sportello sino a esaurimento delle risorse, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione.