- A pochi giorni dall’approvazione di una delibera di Giunta, è stato pubblicato l’Avviso a sportello per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative. 6 milioni di euro la complessiva somma stanziata, in regime di aiuti “de minimis”, con risorse finanziarie regionali disposte dal Bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022.L’Aiuto consiste nel riconoscimento del 50 per cento delle spese ammissibili al netto dell’IVA calcolato sulla base di quanto dichiarato nel Piano degli Investimenti, il cui importo non potrà essere inferiore a 10 mila euro.“La pubblicazione dell’Avviso - precisa l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda - rappresenta il massimo impegno della Regione finalizzato a sostenere lo sviluppo e l’espansione delle cooperative, garantendo una tempestiva erogazione dei finanziamenti utili alla crescita economica del comparto produttivo dell’Isola”.La presentazione delle Domande di Aiuto Telematico (DAT) potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 18 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 30 novembre 2020, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL). L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto.