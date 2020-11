Procedura informatizzata manutenzione del sistema integrato per la Direzione Generale della Protezione civile

;

La Direzione generale della Protezione civile ha indetto una procedura aperta informatizzata, in un unico lotto di aggiudicazione, finalizzata all’affidamento dello sviluppo, la manutenzione ordinaria e evolutiva del sistema integrato per la Direzione Generale della Protezione civile: “Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC” da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari ad euro 1.130.860,65 iva esclusa.