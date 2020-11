Contributi per atleti isolani di elevate doti tecnico agonistiche: pubblicati elenchi associazioni e società sportive ammesse e non ammesse

;

L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha approvato l'elenco degli organismi sportivi ammessi, in possesso dei requisiti di ammissibilità, per l'assegnazione dei contributi agli atleti isolani di elevate doti tecnico agonistiche, per l'anno 2020.Approvato, inoltre, l'elenco delle ventidue associazioni e società sportive non ammesse all'assegnazione dei contributi.