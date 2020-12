Venerdì 11 dicembre 2020: il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 si riunisce in videoconferenza

POR FSE

Venerdì 11 dicembre, dalle 10.30 alle 13.30, in videoconferenza, si svolgeranno i lavori del Comitato di Sorveglianza del2014-2020 della Regione Sardegna, chiamato a valutare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.Alle sessioni di lavoro del Comitato - che saranno presiedute dall’Assessora del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, Alessandra Zedda con l’Autorità di Gestione Roberto Doneddu - parteciperanno i rappresentanti della Commissione Europea, Adelina Dos Reis e Bruno Cortese, la Dott.ssa Silvia Valli della Presidenza del Consiglio – Dip. per le Pol. di Coesione, il dott. Gaetano Ierardi del MEF-Igrue, la dott.ssa Marianna D’Angelo e la Dott.ssa Gianna Donati dell’ANPAL, il dott. Piergiuseppe Mulas dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, oltre ai responsabili della Regione Sardegna, delle Autorità Urbane di Cagliari, Olbia e Sassari, e del Partenariato istituzionale, economico e sociale.Il Comitato di Sorveglianza, attivato con procedura scritta nel mese di luglio, ha approvato la Relazione Annuale di Attuazione 2019 e una prima riprogrammazione finanziaria per rispondere all'emergenza COVID, indirizzando oltre 70 euro a misure di contrasto agli effetti della pandemia sull'occupazione.Nel corso della mattinata di lavoro, i componenti del Comitato di Sorveglianza avranno modo di fare il punto sulla riprogrammazione ordinaria del Programma Operativo Regionale, verrà presentato lo stato di avanzamento del Programma con specifiche Informative sulle principali iniziative in corso e su quelle previste fino al termine dell’attuale periodo di programmazione (2023), sulla spesa sostenuta, sullo scambio elettronico dei dati, sugli strumenti finanziari, sui risultati delle attività di Audit.Un apposito spazio sarà dedicato alla presentazione di alcune "Buone Pratiche" e illustrare l’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma.Dopo la presentazione di una sintesi del Rapporto Valutativo sul fondo cooperativistico, saranno illustrate le ulteriori attività programmate sul versante della valutazione indipendente.I lavori si concluderanno con un focus sullo stato di avanzamento del processo di condivisione con il partenariato socioeconomico in vista della preparazione del Programma 2021-2027 a valere sulplus.L’evento si svolgerà in modalità a distanza e potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del POR FSE Sardegna 2014 - 2020 e sul portale tematico Sardegna Programmazione