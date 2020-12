Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico: approvata la modulistica per la rendicontazione

;

L’Assessorato regionale del Turismo, in merito all’avviso per la richiesta di contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, ha approvato la modulistica relativa alla presentazione della rendicontazione per l’annualità 2020 costituita da:- Modello Trasmissione rendiconto 2020;- Modello Rendiconto 2020;- Modello Elenco analitico giustificativi di spesa 2020.