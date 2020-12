Cagliari, 20 dicembre 2020 - La Sardegna sarà la prima regione d’Italia a dotarsi del Fascicolo dell’Immobile Pubblico, che consentirà di mappare gli edifici pubblici dotandoli di una sorta di carta d’identità con tutti i dati anagrafici e la descrizione. Ha mosso i primi passi in questa direzione, su iniziativa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, l’istituzione di un tavolo tecnico che chiama a raccolta tutti gli ordini professionali della Sardegna, la rete dei professionisti e le Associazioni di categoria competenti in materia.



“Il Fascicolo dell’Immobile rappresenta uno strumento essenziale per il patrimonio pubblico sardo, che consentirà agli enti proprietari di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e le eventuali situazioni di criticità – spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - Essere a conoscenza delle reali condizioni dell’immobile e avere a disposizione tutti i documenti che ne traccino il reale identikit è la condizione necessaria sia per la programmazione degli interventi manutentivi e sia per la definizione di una banca dati informativa e documentale”. Il Fascicolo, a regime, consentirà infatti all’Amministrazione Pubblica di avere un quadro informativo puntuale sullo stato e la qualità dei fabbricati del proprio patrimonio immobiliare anche per intervenire in maniera efficace nella manutenzione lungo il ciclo di vita dell’immobile. “Essere la prima regione a riconoscere questa esigenza e a muoversi in questa direzione evidenzia la volontà della Regione di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, considerandolo una risorsa preziosa”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



Gli uffici dell’Assessorato sono impegnati nella predisposizione dello schema tipo del fascicolo del fabbricato e delle Linee Guida con le indicazioni sulle modalità per la redazione e l’aggiornamento del Fascicolo, a supporto degli enti proprietari. Il tavolo tecnico – la cui operatività sarà garantita attraverso lo strumento delle videoconferenze - sarà la sede di verifica e condivisione dei documenti in fase di predisposizione.