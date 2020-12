Finanziamento piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave

;

L’Assessorato regionale della Sanità ha impegnato la somma di 5.740.000 euro in favore dei comuni della Sardegna per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave (Legge 162/98 annualità 2019/gestione 2020. Integrazione L.R. 30 del 15/12/2020).