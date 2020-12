Avviso a sportello per la concessione di aiuti a favore delle Agenzie formative accreditate

;

Pubblicato dall’Assessorato regionale del lavoro l’avviso per l'erogazione di aiuti alle Agenzie Formative accreditate con sede operativa in Sardegna e unità locali situate nel territorio regionale, nell'ambito degli interventi previsti dalla Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22: Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.La concessione degli aiuti è articolata nelle seguenti due misure:: un aiuto una tantum per assicurare la liquidità alle Agenzie di formazione professionali accreditate, fino a euro 5.000 per ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019;: l’aiuto viene concesso fino al 60 per cento della retribuzione mensile degli addetti e degli effettivi operanti nel territorio regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a far data dal 1° marzo 2020. L’aiuto per il pagamento dei salari viene concesso per un periodo di massimo sei mesi dell’anno 2020 ed è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale destinatario per lo stesso periodo in relazione al quale l’Agenzia beneficia dell’Aiuto.La presentazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT), dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it Lapotrà essere presentata