Servizi socio-assistenziali: impegnati i fondi in favore di Ambiti Plus e comuni

L’Assessorato regionale della Sanità ha impegnato la somma di 1.587.630 euro in favore di degli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il programma "Dopo di noi" per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e la somma di 533.123,13 euro in favore dei comuni della Sardegna per il Programma "Ritornare a casa" - Progetti di prima attivazione 2020 2° tranche.Consulta i documenti: