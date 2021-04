Contributi grandi eventi sportivi 2021: fissati termini per la presentazione delle domande

;

L'Assessorato del turismo ha fissato i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per l'organizzazione di grandi eventi sportivi per l'annualità 2021.L'avviso è rivolto ad associazioni, società sportive dilettantistiche, società sportiveprofessionistiche, enti o federazioni sportive, in forma singola o aggregata che intendanoproporre domanda di contributo per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, di tipo sportivo.Le manifestazioni dovranno svolgersi dal 1° aprile 2021 e dovranno terminare entro il 31dicembre 2021.La domanda va trasmessa al Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio esclusivamente tramite posta elettronica certificata(Pec) all'indirizzo Pec:Le domande dovranno essere trasmesse dalle oreSaranno escluse le domande trasmesse prima e dopo queste date.