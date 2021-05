"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti": presentazione modifiche minori - annualità 2020/2021

;

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ricorda ai soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell’annualità finanziaria 2020/2021 che, nel caso debbano effettuare "Modifiche Minori" che non richiedono un’autorizzazione preventiva, sono tenuti obbligatoriamente a comunicarlo al Servizio Territoriale dell’Argea competente.Le modifiche devono essere comunicate prima della realizzazione dell’intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.La comunicazione delle modifiche minori deve essere effettuata attraverso la compilazione sul SIAN dell’allegato 9 delle istruzioni operative di OP Agea n. 65 del 10 luglio 2020.Dopo l’attribuzione del numero di protocollo, l’allegato 9 deve essere stampato, firmato e inviato al Servizio territoriale dell’Agenzia Argea competente entro 5 giorni solari.Gli impianti che all’atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non saranno ammissibili al sostegno.