Costituzione elenco produttori per fornitura prodotti tipici a famiglie indigenti

;

;

;

;

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura intende acquisire manifestazioni di interesse per costituire uninteressati ad aderire al programma d’intervento per laalle famiglie aventi dirittoLe aziende devono avere sede operativa nel territorio regionale.Le domande dovranno perveniretramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email all'indirizzo: agr.sviluppo.mercati@regione.sardegna.it o contattare i seguenti referenti:Loredana Melis – lmelis@regione.sardegna.it – 070 6066223Valentina Pinna – vapinna@regione.sardegna.it – 070 6065871