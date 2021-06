Contributo forfettario una tantum a settore cinema e audiovisivo con codice Ateco diverso per chiusura causa pandemia

;

La Fondazione Sardegna Film Commission ha approvato l'avviso pubblico per ila favore delle imprese e degli organismi che, pur occupandosi di esercizio cinematografico non sono in possesso, di codice Ateco Ista 2007 59.14.00, per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi.Possono presentare domanda di partecipazione tutti quei soggetti che occupandosi di esercizio cinematografico non sono in possesso del codice ATECO 59.14.00 e che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.Il contributo forfettario una tantum per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi, è stabilito nella misura massima di € 5.000 a soggetto. Qualora l'importo complessivamente richiesto sia superiore alla somma disponibile, il contributo spettante a ciascuna impresa/organismo verrà proporzionalmente ricalcolato.Le domande per la concessione del contributo unitamente a tutta la documentazione dovranno essere inviate a partire dal 1° giugno 2021, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec):Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'avviso potranno essere presentate anche mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: funds@sardegnafilmcommission.it