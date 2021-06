Fondi Por Fse, l'assessore Zedda: "Rimodulate le risorse per fronteggiare gli effetti della pandemia"

Cagliari, 3 giugno 2021 – La Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del lavoro, Alessandra Zedda, preso atto delle modifiche del POR FSE 2014-2020 decise dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato la proposta di richiedere alla Commissione UE l’applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del POR FSE 2014-2020 (per il periodo contabile dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021) relative a tutti gli assi e la rimodulazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale del FSE 2014-2020.



"Grazie al lavoro svolto per la modifica del programma - afferma l’assessore del lavoro Alessandra Zedda - condiviso con il Partenariato socio economico e istituzionale e al parere positivo della Commissione consiliare competente, sono state riallineate le risorse alle nuove esigenze scaturite dalla pandemia. Con l’incremento del cofinanziamento - aggiunge l’esponente dell’esecutivo Solinas - abbiamo la possibilità di spendere tutti i fondi POR FSE, senza correre alcun rischio di disimpegno, per salvaguardare l’occupazione e rafforzare le politiche attive del lavoro”.