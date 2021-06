Interventi per supporto organizzativo servizio istruzione per studenti con disabilità: modalità e termini per trasmissione rendiconto

;

;

L'Assessorato della Pubblica istruzione comunica agli Enti locali che, a partiredovrà essereinerente il contributo regionale concesso per l'a.s. 2020/2021 relativamente all'avviso pubblico "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità - Assegnazione risorse regionali - Acquisizione manifestazioni di interesse e fabbisogni degli Enti locali".Il rendiconto ha finalità conoscitiva in merito all'utilizzo dei fondi e all'organizzazione dei servizi di supporto per gli alunni con disabilità. Esso sarà utile per poter eventualmente rivedere il procedimento di assegnazione delle risorse regionali per l’a.s. 2021/2022.La trasmissione rendiconto dovrà avvenire unicamente per via telematica, mediante il Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno ():