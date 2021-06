Al via dal 5 luglio la riapertura dei termini di presentazione delle domande per le "Grandi Imprese della filiera turistica della Sardegna

;

L’Assessorato regionale del Lavoro haper la Linea Grandi imprese della filiera turistica del: l'avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, istituito dall’art.14 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020 al fine di sostenere le imprese e i lavoratori in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all’emergenza da Covid-19 e salvaguardare i livelli occupazionali.secondo le modalità indicate all’art. 39 "Modalità di presentazione della domanda" dell’avvisoutilizzando esclusivamente l’appositoreso disponibile dalla Regione Sardegna all’interno delal seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it L'Assessorato precisa che l’ordine cronologico di invio telematico delle domande, certificato dalla data di invio telematico sul, costituisce l'unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.Eventualisulle disposizioni dell’avviso, potranno essere presentate esclusivamente tramite email all'indirizzo: lav.impreseL22art14avvisoresisto@regione.sardegna.it Alle stesse sarà data risposta in forma anonima attraverso la pubblicazione di appositi "chiarimenti" nella pagina dedicata all’avviso.