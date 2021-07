Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia foreste: prorogati termini presentazione scheda progetto al 30 settembre

;

L'assessorato dell'Agricoltura ha prorogato alla data deli termini per la presentazione della Scheda progetto per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento del 3° bando - annualità 2021 - della Misura 15 - sottomisura 15.1 - Tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali".