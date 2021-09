Sospensione apertura caccia della tortora selvatica nelle date del 2 e del 5 settembre 2021

;

Pubblicato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna il decreto sul ricorso proposto dal Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, Lega Abolizione Caccia, E.N.P.A., LAV Lega Anti Vivisezione, Lipu, Lncd - Animal Protection contro la Regione Autonoma Sardegna per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6846/13 del 23 agosto 2021 con oggetto “calendario venatorio 2021/2022”, nella parte in cui consente il prelievo venatorio delle specie Moriglione (Aythya ferina) e Pavoncella (Vanellus vanellus), della Beccaccia (Scolopax rusticola) e della Tortora selvatica (Streptopelia turtur).cautelare del provvedimento impugnatoIl Tributale ha tuttavia considerato che non sussiste un danno grave e irreparabile tale da giustificare una misura cautelare monocratica per la parte del provvedimento impugnato che consente la caccia al Moriglione (Aythya ferina), alla Pavoncella (Vanellus vanellus) e alla Beccaccia (Scolopax rusticola), tenuto conto che il calendario venatorio prevede l’avvio della caccia per tali specie in data successiva alla trattazione del ricorso nella prossima camera di consiglio collegiale fissata per il prossimo 14 settembre 2021.