Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi: disposizioni per la presentazione delle domande

Pubblicate dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna. Non sono ammessi progetti multiregionali. È consentita la presentazione di più progetti da parte dello stesso soggetto proponente, purché non siano rivolti agli stessi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.I progetti devono pervenireall’Agenzia- Servizio autorizzazione pagamenti e controlli, viale Adua, 1 - 07100 Sassari, tramite corriere espresso o raccomandata o consegna a mano in plico chiuso e sigillato.