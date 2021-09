Mercoledì 29 settembre 2021: il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 si riunisce in videoconferenza

POR

I lavori del Comitato di Sorveglianza del2014-2020 della Regione Sardegna, chiamato a valutare lo stato di attuazione del Programma, si svolgeranno, in videoconferenza.Alle sessioni di lavoro del Comitato - che saranno presiedute dall’Assessora del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, Alessandra Zedda con l’Autorità di Gestione, Roberto Doneddu - parteciperanno i rappresentanti della Commissione Europea, Adelina Dos Reis e Bruno Cortese, il Dott. Giovanni Cesaroni della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche di Coesione, il dott. Gaetano Ierardi del MEF-IGRUE, la dott.ssa Marianna D’Angelo e la Dott.ssa Gianna Donati dell’ANPAL, il dott. Piergiuseppe Mulas dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, oltre ai responsabili della Regione Sardegna, delle Autorità Urbane di Cagliari, Olbia e Sassari, e del Partenariato istituzionale, economico e sociale.Nel mese di maggio 2021, il Comitato di Sorveglianza, attivato con procedura scritta, ha approvato la Relazione Annuale di Attuazione 2020.Nel corso dell’incontro sarà analizzato loattraverso le Informative dedicate alle principali iniziative in corso e a quelle previste fino al 2023, con un focus sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con ilSardegna in risposta all’emergenza causata dal COVID-19.Sarà anche l’occasione per illustrare le azioni per la, lee lain particolare un approfondimento sull’-, e lo stato dell'arte della seconda fase delAmpio spazio sarà riservato alle Informative sulle attività di valutazione, sul PO complementare e sull’attuazione della strategia di comunicazione, oltre che alla presentazione di alcune "Buone Pratiche" e ai risultati delle attività di Audit.Infine, in merito alla preparazione del Programma 2021-2027, sarà dato risalto all’esito del confronto partenariale, alle priorità e alle relative ripartizioni finanziarie.Al termine della mattinata di lavori saranno diffusi i principali dati di riferimento e le risultanti dell’incontro.L’evento si svolgerà in modalità a distanza e potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del POR FSE Sardegna 2014 - 2020 - Home | Facebook e sul portale tematico http://www.sardegnaprogrammazione.it/