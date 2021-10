Programma apistico regionale 2021-2022: al via la presentazione delle domande di contributo

Pec

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura comunica che sono aperti i termini per la presentazione delleprevisti dalgli apicoltori e i produttori apistici singoli e associati in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:- essere in regola con la registrazione presso la Banca Dati Apistica (BDA) di cui al Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale, in particolare con riferimento al censimento degli alveari relativo al periodo 1 novembre - 31 dicembre 2019”;- essere in possesso di partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese detenuto dalle Camere di commercio industria artigianato agricoltura (CCIAA) in qualità di imprenditore agricolo;- essere in possesso di almeno quindici alveari denunciati in conformità a quanto indicato al punto 1, per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 si fa riferimento al censimento registrato in BDA al momento di inizio attività;- essere in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare (miele, cera, papa o gelatina reale, propoli, polline), sia per le lavorazioni eseguite in proprio sia per quelle affidate a terzi.I soggetti interessati possono accedere agli aiuti per le seguentia. b3 - attrezzature varie;b. b4 - acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzatureapistiche;c. c2.1 - acquisto arnie;d. e1 - acquisto di sciami, nuclei, famiglie, pacchi d’api e api regine.Le domande dovranno perveniretramiteall’indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it