Pubblicato l'avviso "Contributi per realizzazione progetti di mobilità giovanile internazionale"

L'Assessorato della Pubblica istruzione ha approvato l'avviso riguardante la "concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea; promozione degli scambi giovanili - 2021".I contributi sono riservati alle, con sede operativa in Sardegna, aventi i requisiti di "comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali e accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali" con le finalità:1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;2) promuovere gli scambi giovanili.Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative ammontano complessivamente a 300.000,00 euro.La, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inviata medianteall'indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it e dovrà pervenire inderogabilmente, pena esclusione,(temine iniziale)(termine finale).Per richieste di chiarimento inviare email all'indirizzo di posta elettronica certificata:entro e non oltre il giorno 12 /10/2021 ore 13.00.