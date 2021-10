Continuità, rotte a Volotea

CAGLIARI, 13 OTTOBRE 2021 - La Compagnia Volotea si è aggiudicata la procedura negoziata con la quale la Regione ha assegnato le rotte della continuità territoriale.

L'assessorato dei Trasporti ha disposto l'esecuzione d'urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti.

Come previsto il servizio partirà dal giorno 15.

Con una successiva comunicazione sarà indicato l'avvio della vendita dei biglietti.