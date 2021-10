Dalla Sardegna all'Antartide: il Presidente Solinas consegna la bandiera sarda da issare sulla stazione scientifica Mario Zucchelli

Cagliari, 14 ottobre 2021 - La bandiera sarda sventolerà sull’Antartide. Il Presidente della Regione Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto, nella sala Grazia Deledda, Andrea Piu, militare del 151esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari, che parteciperà alla XXXVII spedizione in Antartide, la cui partenza è prevista per le prossime settimane.

Gli ha fatto dono di una bandiera della Sardegna, che sarà issata in tutte le tappe della spedizione che, partendo dalla Sardegna, passando dall'Australia fino alla Tasmania, giungerà in Antartide.

Siamo orgogliosi che la nostra bandiera segua la spedizione e porti le nostre insegne per il mondo, ha detto il Presidente, per un motivo di così alto valore scientifico.