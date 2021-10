Contributi ad aziende editrici sarde per eventi promozione 2021: rettifica elenco beneficiari

;

L'assessorato della Pubblica istruzione ha approvato gli esiti dell'istruttoria n. 2 e l'individuazione dei beneficiari, a rettifica della determinazione del 4 ottobre 2021, per l'assegnazione dei contributi in favore delle aziende editrici di editoria libraria per la realizzazione di "Eventi di promozione" dell'editoria sarda - annualità 2021.