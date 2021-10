Camminata tra gli olivi, promuovere la Sardagna tramite le eccellenze agroalimentari

Cagliari, 19 ottobre 2021 – “Unire la promozione turistica alle eccellenze del nostro territorio. Noi con questa nuova edizione potenziamo la promozione della destinazione Sardegna”. Lo ha detto l’Assessore Regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna nel corso della presentazione della quinta edizione della Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio.

Una vetrina – ha proseguito Sanna, che sta diventando un appuntamento importantissimo, sia a livello nazionale che mondiale dove viene messo in vetrina tutto il percorso dove si produce eccellenza. Il nostro olio sardo - ha detto ancora l’esponente della Giunta Solinas - è una assoluta eccellenza in Italia e nel mondo che deve anche promuovere il territorio.

Le scorse quattro edizioni della Giornata nazionale Camminata tra gli Olivi hanno visto la partecipazione attiva di un cospicuo numero di Comuni italiani i quali hanno aderito all’iniziativa ideando percorsi, ludico-motori, attraverso il territorio olivicolo della propria area geografica.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare e riportare l’attenzione sulle tematiche paesaggistiche e di cura del patrimonio olivicolo.

“ Noi – ha concluso l’assessore del Turismo Gianni Chessa - con questa edizione aumentiamo la promozione della destinazione Sardegna. Ancora una volta, valorizzando quelle che sono le nostre qualità, portiamo avanti la tradizione dell’olio di qualità e dell’enograstronomia d’eccellenza, promuovendo nello stesso tempo il territorio e le nostre bellezze naturalistiche”.