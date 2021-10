Contributi a scuole infanzia non statali: sospesi termini presentazione rendiconto di gestione

a.s.

L'assessorato della Pubblica istruzione ha sospeso, con decorrenza immediata, i termini perla presentazione dei rendiconti dell'anno scolastico 2020/2021 per l'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali per le spese di gestione.Sono quindi spospesi i termini previsti dalle indicazioni operative, approvate il 6 ottobre 2021 (Determinazione n. 534/11985), per le ore 13.00 del giorno 25 ottobre 2021.Saranno disposti con una successiva determinazione le nuove indicazioni operative e lariapertura dei nuovi termini per la presentazione dei rendiconti2020/2021 da parte dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.E' consentito ai soggetti gestori che abbiano già presentato il rendiconto nell'ambitodell'attuale decorrenza dei termini, di poter scegliere, nei modi e nei termini che sarannosuccessivamente indicati, se confermare o meno il rendiconto già trasmesso.