Al via bandi per contributi progetti di sceneggiatura produzione e coproduzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale

;

;

;

;

;

;

L'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha pubblicato il bando pubblico per la concessione difinalizzati alla produzione diPossono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti (art. 12 L.R. n. 15/2006) e fra quelli ritenuti ammissibili al contributo, almenoe, in caso di progetto di sceneggiatura con più autori,La valutazione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata da una commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti del settore.Ladi contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC:e dovranno pervenireL'assessorato ha pubblicato anche il "Bando pubblico per laper la produzione di cortometraggi di interesse regionale".La Regione concede contributi a favore di persone fisiche o giuridiche, finalizzati alla produzione di cortometraggi di interesse regionale, con adeguato riconoscimento dei progetti che vedano coinvolti i giovani registi di età compresa tra i 16 e i 29 anni.La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC:Pubblicato, inoltre, il Bando pubblico per laLa Regione concede contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di lungometraggio di rilevante interesse regionale da co-produrre tramite l'intervento diretto della Regione.Ladi contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC ), all'indirizzo PEC: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it e dovranno pervenire