L'assessorato della Pubblica istruzione ha approvato il bando per l'attribuzione di contributi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età per l'anno accademico 2021/22.Lo stanziamento disponibile per l'intervento è pari a complessivi € 500.000,00 che verrà ripartito, sulla base dei criteri indicati nel bando tra leche si impegnino a:1. svolgere nell'anno accademico 2021/2022 attività corsuali in misura non inferiore al 60% dell'attività complessiva;2. dedicare nel corso della programmazione didattica dello stesso anno accademico un congruo spazio dedicato alla conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Regione Sardegna, pari ad almeno il 15% delle attività corsuali.La domanda, dovrà pervenire entro il giorno 30 novembre 2021, esclusivamente tramiteall'indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it