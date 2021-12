Al via manifestazioni d'interesse per presentazione proposte ottimizzazione percorso di Programmazione territoriale

;

Approvato e pubblicato dal Centro regionale di programmazione l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse per l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale.L'avviso regolamenta il coinvolgimento degli enti territoriali per l'acquisizione di progettualità territoriale, attraverso una Manifestazione d'interesse, finalizzata alla proposta di interventi di ottimizzazione e/o rimodulazione dei progetti territoriali attualmente in corso, nell'ottica di imprimere un'accelerazione delle procedure e della spesa delle risorse e di incentivare le esperienze virtuose, favorendo la diffusione di buone pratiche.laattuatori dei Progetti di Sviluppo Territoriale approvatiun percorso di ottimizzazione della programmazione a livello locale, attraverso:(senza oneri aggiuntivi o con oneri aggiuntivi);Può essere presentata un'unica proposta progettuale per ambito territoriale.Ladovrà essereesclusivamente mediante PEC all'indirizzo: