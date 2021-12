;

Pubblicato dall'assessorato della pubblica istruzione il Bando per l'attribuzione di contributi fitto casa per l'Anno Accademico 2021/22, a favore di studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna.Lo stanziamento disponibile per l'intervento è pari a complessivi € 1.800.000,00.. Le spese cosiddette accessorie (condominio, utenze domestiche, ecc.) potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui siano espressamente indicate e quantificate nel contratto di locazione. Non verranno invece prese in considerazione le spese relative alla caparra richiesta dal proprietario dell'immobile a garanzia dello stesso., e sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente all'approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie definitive, e subordinato alla presentazione delle ricevute di pagamento dell'affitto, di importo pari al contributo concesso.deve essereunicamentemediante il sistema informatico on line SUS , (Sportello Unico dei Servizi) a partireOltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta.Per poter procedere alla presentazione della richiesta di contributo on-line, lo studente dovrà accedere ai servizi SUS utilizzando le credenziali d'accesso SPID, della Tessera Sanitaria CNS o della CIE. Solo dopo essere stato identificato si potrà accedere al portale SUS per il caricamento della richiesta.Si ricorda che gli interventi riguardanti gli studenti immatricolati e iscritti negli Atenei regionali, sono gestiti dagli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) di Cagliari e di Sassari.è possibile contattare i numeri: 070/606.4937, 070.606.5028, 070/6064534 o 070.606.5167.E' consentito allo studente di inviare documentazione integrativa esclusivamente tramitePosta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC: