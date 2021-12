;

L’Assessorato regionale dei Trasporti ha indetto unasulla piattaformaper l’affidamento in concessione deldi persone, veicoli, merci e merci pericolose in continuità territoriale Linea Porto Torres-Cala Reale (Isola dell’Asinara) e v.v., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.gli operatori economici singoli o in qualunque modo raggruppati o raggruppandi in RT purché in possesso dei requisiti richiesti.Il termine diper il ricevimento delle offerte è stato fissato per le