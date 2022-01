Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2021 - differimento termini per la presentazione delle domande

DAT

L’Assessorato regionale del Lavoro informa gli utenti cheper la presentazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT) relativi all’Avviso Pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica.Lapotrà essere presentata a partire dalle, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione all’interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it Farà fede la data di invio telematico certificata dalL’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso, potranno essere presentate esclusivamente mediante e-mail al seguente indirizzo: lav.dsal2021@regione.sardegna.it Ricordiamo che l'avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2021 è finalizzato al sostegno di imprese e addetti della filiera turistica, intesa come l’insieme delle unità locali del territorio regionale, che offrono beni o servizi in prevalenza a turisti o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici, operanti con i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 attraverso l’erogazione di un aiuto sotto forma di sovvenzione, parametrata sulla retribuzione mensile lorda dei neo assunti.delle assunzioni potranno essere:: giovani di età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni);: disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii, di età superiore ai 35 anni;: donne di età superiore ai 35 anni.L’aiuto consiste in una sovvenzione alle imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2021.Le tipologie contrattuali potranno essere:• contratto a tempo determinato (CO-tipo contratto A.02.00) della durata di almeno un mese;• contratto a tempo indeterminato (CO-tipo A.01.00) a tempo pieno (CO-tipo orario F);• contratto a tempo indeterminato (CO-tipo A.01.00) a tempo parziale (CO-tipo orario P,V,M).Per ciascuna assunzione, sarà erogato un aiuto la cui intensità sarà diversificata in base alle fasce della retribuzione lorda e varia da un minimo di 200 euro a un massimo di 800 euro.