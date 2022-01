Continuità territoriale aerea, accettazione OSP su rotte: Alghero-Roma; Alghero-Milano; Cagliari-Roma; Cagliari-Milano; Olbia-Roma; Olbia-Milano

;

L'assessorato dei Trasporti informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nota informativa relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di lineaalla quale potranno rispondere i vettori aerei comunitari interessati ad assumere gli oneri di servizio pubblico senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere una compensazione finanziaria.L'assessorato evidenzia inoltre che il decreto di imposizione di oneri di servizio pubblico (DM n.466/2021) con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico, a decorrere dal 15 maggio 2022, sulle stesse rotte è stato integrato con decreto n.18 del 25 gennaio 2022 del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili.In virtù dell'integrazione, i vettori aerei comunitari possono presentare accettazione transitoria, senza diritti di esclusività e senza compensazione finanziaria, in ordine a una o più rotte sopra indicate. Tale accettazione transitoria decade nel caso in cui intervenga da parte di un altro vettore aereo, in qualunque momento, un'accettazione per un periodo di almeno 12 mesi (ai sensi dell'articolo 4).E' stata inoltre ipotizzata al 1° ottobre 2022 l'eventuale data di decorrenza delle nuove concessioni in esclusiva dei servizi aerei di linea sulle rotte onerate. Pertanto,